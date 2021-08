Nemecko chce ukončiť evakuácie z Kábulu už pred víkendom

Berlín/Kábul 25. augusta (TASR) - Nemecká vláda plánuje ukončenie vojenských evakuačných letov z Afganistanu ešte pred víkendom. Posledný let v rámci leteckého mosta z Kábulu pre nemeckých občanov a ohrozený miestny personál by mohli preto zorganizovať už v piatok, informuje v stredu agentúra DPA.



Nemecká vláda tak reaguje na postoj Spojených štátov, ktoré plánujú dodržať termín na ukončenie evakuácií do 31. augusta. Jeden z hovorcov nemeckého ministerstva obrany v stredu mediálne informácie o ukončení nemeckých evakuačných letov podľa DPA nepotvrdil ani nevyvrátil.



V priebehu utorka evakuovalo Nemecko prostredníctvom piatich letov z Kábulu 983 ľudí, od zriadenia leteckého mosta odtiaľ odviezlo celkovo 4654 osôb. Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová predtým uviedla, že nemecká armáda bude letecky evakuovať ľudí "tak dlho, kým to bude možné, tak veľa, ako bude možné".



Nemecká vládna koalícia čelí veľkej kritike, že na situáciu v Afganistane reagovala príliš neskoro a neodhadla ju správne. Islamistické hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve bez boja obsadilo Kábul už 15. augusta.



Americký prezident Joe Biden dodrží sťahovanie vojakov USA do budúceho utorka napriek tomu, že tisíce Afgancov stále dúfajú v evakuáciu. Spojenci sú odkázaní na zabezpečovanie kábulského letiska americkými jednotkami, pripomína DPA.