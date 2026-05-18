< sekcia Zahraničie
Nemecko plánuje výrazne rozšíriť civilnú ochranu a obranu obyvateľstva
Nemecko plánuje do roka 2029 okrem iného zaobstarať 1000 nových špecializovaných vozidiel a 110.000 poľných lôžok.
Autor TASR
Berlín 18. mája (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v pondelok uviedol, že vláda plánuje výrazne rozšíriť kapacity civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné hrozby. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a denníka Bild.
„Posilňujeme ochranu obyvateľstva a civilnú obranu,“ uviedol Dobrindt pre pondelkové vydanie denníka Bild. Ako dodal, Nemecko zaujíma tvrdší postoj voči hybridným hrozbám a zvyšuje podporu pre dobrovoľných záchranárov. Vojenské a civilné obranné štruktúry budú podľa neho užšie prepojené, aby sa zlepšila bezpečnosť a odolnosť krajiny.
Denník Bild s odvolaním sa na návrh kabinetu informoval, že vláda pripravuje špeciálny program v hodnote desať miliárd eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na dodatočné vybavenie, budovy, personál a technológie vrátane Spolkového úradu pre technickú pomoc (THW).
Nemecko plánuje do roka 2029 okrem iného zaobstarať 1000 nových špecializovaných vozidiel a 110.000 poľných lôžok.
Dobrindtov legislatívny balík by mal spolkový kabinet v Berlíne schváliť v stredu, dodáva Bild. Podľa denníka ide o tzv. model 3-A: jasná úloha (Auftrag), lepšie vybavenie (Ausstattung) a komplexný výcvik (Ausbildung) pre civilnú ochranu. Občania tiež majú byť jednoduchšie varovaní a navigovaní do krytov alebo k miestam pomoci prostredníctvom špeciálnej aplikácie.
Aby bolo možné ľudí v nebezpečných situáciách nielen informovať, ale ich aj navigovať, v celom Nemecku zaevidujú všetky verejné útočiská, ako sú bunkre, zabezpečené pivnice, šachty metra, tunely a podzemné garáže. Tie následne integrujú do digitálneho výstražného systému a do aplikácie NINA (aplikácia pre núdzové informácie a správy). Týmto spôsobom sa na každom mieste zobrazí najrýchlejšia trasa do ochranných priestorov.
Dobrindt chce navyše zaviesť určitú formu výučby civilnej ochrany na školách, dodáva denník.
„Posilňujeme ochranu obyvateľstva a civilnú obranu,“ uviedol Dobrindt pre pondelkové vydanie denníka Bild. Ako dodal, Nemecko zaujíma tvrdší postoj voči hybridným hrozbám a zvyšuje podporu pre dobrovoľných záchranárov. Vojenské a civilné obranné štruktúry budú podľa neho užšie prepojené, aby sa zlepšila bezpečnosť a odolnosť krajiny.
Denník Bild s odvolaním sa na návrh kabinetu informoval, že vláda pripravuje špeciálny program v hodnote desať miliárd eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na dodatočné vybavenie, budovy, personál a technológie vrátane Spolkového úradu pre technickú pomoc (THW).
Nemecko plánuje do roka 2029 okrem iného zaobstarať 1000 nových špecializovaných vozidiel a 110.000 poľných lôžok.
Dobrindtov legislatívny balík by mal spolkový kabinet v Berlíne schváliť v stredu, dodáva Bild. Podľa denníka ide o tzv. model 3-A: jasná úloha (Auftrag), lepšie vybavenie (Ausstattung) a komplexný výcvik (Ausbildung) pre civilnú ochranu. Občania tiež majú byť jednoduchšie varovaní a navigovaní do krytov alebo k miestam pomoci prostredníctvom špeciálnej aplikácie.
Aby bolo možné ľudí v nebezpečných situáciách nielen informovať, ale ich aj navigovať, v celom Nemecku zaevidujú všetky verejné útočiská, ako sú bunkre, zabezpečené pivnice, šachty metra, tunely a podzemné garáže. Tie následne integrujú do digitálneho výstražného systému a do aplikácie NINA (aplikácia pre núdzové informácie a správy). Týmto spôsobom sa na každom mieste zobrazí najrýchlejšia trasa do ochranných priestorov.
Dobrindt chce navyše zaviesť určitú formu výučby civilnej ochrany na školách, dodáva denník.