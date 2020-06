Nemecko plánuje zakázať veľké podujatia najmenej do konca októbra

Berlín 17. júna (TASR) - Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej plánuje zakázať veľké podujatia najmenej do konca októbra; dôvodom sú obavy z obnoveného prenosu koronavírusu. V stredu to napísala tlačová agentúra AFP, ktorá mala možnosť vidieť oficiálny návrh vládneho opatrenia.



Berlín tiež plánuje návrat škôl k normálnemu fungovaniu po letných prázdninách, hoci v platnosti zostanú odporúčania zachovávať vzájomný odstup a nosiť v obchodoch i vo verejnej doprave rúška. Vyplýva to zo spomínaného dokumentu, o ktorom v stredu večer diskutovala Merkelová a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín.