Nemecko plánuje zakúpiť od Ruska 30 miliónov dávok vakcíny Sputnik V

Berlín 22. apríla (TASR) - Nemecko rokuje s Ruskom o nákupe 30 miliónov dávok proticovidovej vakcíny Sputnik V, ak túto očkovaciu látku schváli Európska agentúra pre lieky (EMA). Oznámil to vo štvrtok premiér nemeckej spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer, ktorý je na pracovnej návšteve v Moskve, informuje tlačová agentúra AFP.



"Hovoril som o Sputniku V s (ruským) ministrom zdravotníctva Michailom Muraškom. Dôrazne odporúčame, aby sa do mája urýchlil schvaľovací proces. Nemecko rokuje o dodávkach 3 x 10 miliónov dávok pre jún, júl a august. Predpokladom (nákupu) je rýchle schválenie vakcíny zo strany EMA," napísal Kretschmer na sociálnej sieti Twitter.



Nemecko začiatkom apríla vyvolalo polemiku, keď oznámilo, že s Ruskom začalo rozhovory o nákupe dávok vakcíny Sputnik V bez toho, aby vyčkalo na koordinované kroky s Európskou úniou. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že jeho krajina sa usiluje o "záväznú dohodu o množstve dávok, ktoré by sa po schválení regulačnými úradmi mohli dostať do Nemecka a kedy".



Berlín doteraz koordinoval svoje nákupy vakcín s Bruselom. Od konca decembra, keď sa v Nemecku začalo očkovanie proti covidu, krajina nasadila vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Štvrtá, vyvinutá firmou Johnson & Johnson, sa podľa očakávaní začne v EÚ distribuovať v nasledovných týždňoch.



Nemecké spolkové krajiny Bavorsko a Meklenbursko-Predpomoransko už predtým avizovali plány na predbežnú objednávku Sputnika V.



EMA začala v marci proces predbežného posudzovania tejto očkovacej látky. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v 27 členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prejde prísnym posudzovacím procesom EMA.



Účinnosť tejto dvojdávkovej vakcíny pôvodne vyvolala pochybnosti západných vedcov, keďže Rusko ju vlani v auguste schválilo bez toho, aby počkalo na výsledky kompletných klinických štúdií. Odborný medicínsky časopis The Lancet však vo februári zverejnil štúdiu, podľa ktorej je táto očkovacia látka bezpečná a má viac než 90-percentnú účinnosť.



Mnohí európski predstavitelia majú však naďalej pochybnosti o úmysloch Moskvy, čo sa týka exportu vakcín do sveta, keďže Rusko ešte nezaočkovalo dostatočný počet vlastného obyvateľstva.