Nemecko plánuje železničný tunel,ktorý skráti cestu z Drážďan do Prahy

Drážďany 20. novembra (TASR) - Nemecko v pondelok oznámilo plány na vybudovanie približne 30 kilometrov dlhého železničného tunela popod Krušné hory na hraniciach s ČR, ktorý výrazne skráti cestu medzi Drážďanmi a Prahou. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Železničná spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že po vyhodnotení viacerých možností je najpravdepodobnejší tunel spájajúci mesto Heidenau v nemeckej spolkovej krajine Sasko s Ústí nad Labem na severe ČR. Tento variant tunela je zároveň najprijateľnejší pre životné prostredie a najlepším riešením z technickej i hospodárskej stránky.



Tento tunel je označovaný za medzinárodne významný železničný projekt. Súčasná trasa cez údolie rieky Labe je vyťažená a nová má preto ponúknuť alternatívu, ktorá bude odolná aj voči možným záplavám. Cesta z Drážďan do Prahy by sa tým mala skrátiť na približne jednu hodinu. V súčasnosti trvá takmer 2,5 hodiny.



Takisto sa skráti cesta z Berlína či Hamburgu do Viedne, Bratislavy i Budapešti. Táto trasa je súčasťou širšieho európskeho železničného koridoru vedúceho z nemeckých prístavov na brehoch Severného a Baltského mora do Istanbulu a Atén, pripomína DPA.



Cez východnú časť Krušných hôr majú podľa plánov viesť dva paralelné tunely pre osobnú i nákladnú dopravu. Na nemeckej strane majú rozšíriť trať medzi Heidenau a Drážďanmi, čo zahŕňa aj nové koľajnice či ďalšiu infraštruktúru.



V januári by sa podľa Deutsche Bahn mali uskutočniť rozhovory s občanmi v regióne s cieľom informovať ich o stavebných plánoch. V polovici budúceho roka by mal byť plán hotový a následne predložený nemeckému parlamentu.



S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2032 a tunel by mali dokončiť v priebehu 12 rokov. Išlo by o najdlhší železničný tunel v Nemecku. Doteraz toto prvenstvo patrí tunelu Landrücken v spolkovej krajine Hesensko, ktorý má dĺžku takmer 10,8 kilometra.