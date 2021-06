Nemecko plánuje zmierniť obmedzenia pre homosexuálov pri darovaní krvi

Berlín 30. júna (TASR) - Nemecko plánuje od jesene zmierniť diskriminačné obmedzenia, na základe ktorých sa v súčasnosti musia homosexuálni a bisexuálni muži v prípade, že chcú darovať krv, rok predtým zdržať sexuálneho styku. Informoval o tom v utorok na svojom účte na Instagrame nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



Nový počet mesiacov bude platiť pre mužov žijúcich v monogamných a dlhodobých zväzkoch. "Od jesene bude môcť darovať krv každý, kto mal za posledné štyri mesiace sex bez rizika - je pritom jedno, či s mužom alebo so ženou," napísal na sociálnej sieti Spahn.



Spahn vyjadril spokojnosť s presadením iniciatívy Bundestagu (Spolkového snemu), ktorý poveril Spolkovú lekársku komoru (BÄK) odborným prepracovaním pravidiel o darovaní krvi. Súčasťou pracovnej skupiny boli Inštitút Paula Ehrlicha a Inštitút Roberta Kocha.



Britský denník The Guardian v tejto súvislosti píše, že viaceré krajiny vrátane Británie a Austrálie v dôsledku pandémie koronavírusu zrušili zákazy darovania krvi pre homosexuálov, ktoré boli zavedené v 80. rokoch 20. storočia počas epidémie HIV/AIDS. Tieto obmedzenia kritizovali lekárske združenia, ako aj komunita LGBT ľudí s tým, že sú diskriminačné a zastarané.



Španielsko, Taliansko či Portugalsko napríklad nerozlišujú medzi darcami krvi na základe sexuálnej orientácie. Naopak, v Singapure či v Grécku platia prísne zákazy darovania krvi pre homosexuálov, približuje The Guardian.



Jens Brandenburg z opozičnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) toto rozhodnutie privítal a zároveň vyzval, aby sa pravidlá zamerali na individuálne riziká, a nie na sexualitu. "Krv nie je homo alebo hetero. Bezpečný sex medzi single mužmi nie je riskantnejší než medzi heterosexuálmi," uviedol na Twitteri.