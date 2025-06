Nemecko plánuje zmierniť zákon o určovaní bezpečných krajín pôvodu

Berlín 2. júna (TASR) - Nemecká vláda pripravuje návrh zákona na zjednodušenie procesu určovania bezpečných krajín pôvodu pre migrantov. Týmto krokom by mohlo dôjsť k obmedzeniu počtu žiadostí o azyl, informuje TASR na základe pondelňajšej správy agentúry DPA.



Podľa novín Der Tagesspiegel by kabinet kancelára Friedricha Merza mohol v stredu schváliť opatrenia, ktoré vláde umožnia v budúcnosti rozhodovať o zaradení krajín na zoznam bezpečných. V súčasnosti musí klasifikáciu schváliť Spolková rada (Bundesrat).



Podľa nemeckých zákonov sa za bezpečné krajiny pôvodu považujú krajiny, v ktorých nedochádza k politickému prenasledovaniu a v ktorých sa neuplatňujú neľudské tresty. Až na výnimky je nepravdepodobné, že migrantom z týchto štátov schvália žiadosť o azyl. Zároveň platí, že deportácie osôb späť do bezpečných krajín sa stretávajú s menším množstvom právnych prekážok.



Nemecká vláda sa zaviazala k boju s nelegálnou migráciou a považuje to za jednu zo svojich hlavných priorít, pripomína DPA.



Koaličná dohoda medzi Merzovým blokom CDU/CSU a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) stanovuje, že krajiny ako India, Alžírsko, Maroko a Tunisko by mali byť ako prvé označené za bezpečné. Aktuálne sa táto klasifikácia týka členských štátov EÚ a niekoľkých ďalších krajín. Vo východnej Európe patria k bezpečným krajinám Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko, Gruzínsko a Moldavsko, no tiež niektoré africké štáty ako Senegal či Ghana.