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Nemecko plánuje zriadiť inštitút pre bezpečnosť umelej inteligencie

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Úlohou inštitútu bude analyzovať výkon modelov a možné riziká, tiež zlepšiť zdieľanie informácií s úradmi v iných krajinách.

Autor TASR
Berlín 9. júna (TASR) - Nemecká vláda oznámila, že plánuje zriadiť inštitút pre bezpečnosť v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorý bude analyzovať výkon a riziká modelov AI. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry AFP.

„Národná bezpečnostná rada posúdila vplyv pokročilých modelov umelej inteligencie na kybernetickú bezpečnosť v Nemecku“ a rozhodla, že zriadi inštitút, uviedol hovorca vlády po pondelkovom zasadnutí rady.

Úlohou inštitútu bude analyzovať výkon modelov a možné riziká, tiež zlepšiť zdieľanie informácií s úradmi v iných krajinách. Cieľom projektu je „spolupracovať s medzinárodnými partnermi na prijatí jednotných štandardov pre používanie umelej inteligencie“, dodal hovorca.

Berlín už oznámil plány na posilnenie svojej reakcie na narastajúce kybernetické útoky, keďže mnohé z nich sú nebezpečnejšie pre používanie prvkov umelej inteligencie. Podľa nemeckého ministerstva vnútra bolo vlani zaznamenaných približne 334.000 prípadov kyberzločinu, pričom dve tretiny z nich spáchali aktéri zo zahraničia alebo sa nepodarilo identifikovať zdroj útoku.
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