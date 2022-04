Nemecko po prvý raz zaradí do výzbroje armády ozbrojené drony

Berlín 5. apríla (TASR) - Nemecko po prvý raz zaradí do výzbroje svojej armády ozbrojené drony. Parlamentný výbor pre obranu v stredu schválil nákup 140 ozbrojených dronov typu Heron TP z Izraela za takmer 153 miliónov eur. Nemecká armáda doteraz mohla používať drony iba na prieskumné účely. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na zdroje z nemeckého Spolkového snemu.



Do Nemecka by mali izraelské drony doraziť v priebehu dvoch rokov, pričom 60 z nich sa bude používať na výcvik, zvyšných 80 bude určených pre vojenské operácie.



Používanie neozbrojených dronov schválil nemecký parlament ešte v roku 2018, počas vlády kancelárky Angely Merkelovej (CDU). Myšlienka vybaviť ich zbraňami sa však vtedy stretla s kritikou zo strany koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). O situácii sa opäť začalo rokovať po ruskej invázii na Ukrajinu.



"Bezpečnostná situácia v Európe sa po útoku Ruska na Ukrajinu zásadne zmenila," uviedlo v stanovisku ministerstvo obrany.



Nemecká armáda bola dlhé roky nedostatočne vybavená. Podľa najnovšej správy parlamentnej komisárky pre obranu Evy Höglovej boli mnohé bojové vozidlá, lode a stíhačky v havarijnom stave, pričom armáda nemala vo výbave ani novšie pušky či padáky.



Kancelár Olaf Scholz (SPD) tri dni po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu oznámil, že vláda vyčlení na zmodernizovanie armády 100 miliárd eur. Začala rokovať aj o nákupe 35 stíhačiek typu F-35 od Spojených štátov a 15 stíhačiek Eurofighter. Podľa AFP taktiež uvažuje o nákupe izraelského protiraketového systému Arrow 3, ktorý by v prípade potreby dokázal ochrániť aj susedné krajiny.