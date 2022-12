Nemecko po raziách proti krajnej pravici očakáva ďalšie zatýkania

Berlín 8. decembra (TASR) - Nemeckí predstavitelia očakávajú ďalšie zatýkania po stredajších rozsiahlych raziách, pri ktorých bolo zadržaných 25 členov krajne pravicového hnutia Reichsbürger (Ríšski občania), ktorí údajne plánovali štátny prevrat. Pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk to vo štvrtok povedal minister vnútra spolkovej krajiny Durínsko Georg Maier.



"Z mojej skúsenosti vyplýva, že zvyčajne nasleduje druhá vlna zatýkaní," povedal Maier. Šéf Spolkovej polície Holger Münch pre stanicu ARD vo štvrtok uviedol, že zatiaľ je v kauze 54 podozrivých.



Z 25 zadržaných vzali ešte v stredu do vyšetrovacej väzby 19 osôb, o zvyšných má rozhodnúť sudca vo štvrtok.



Polícia počas stredajších razií našla pušky, muníciu, nepriestrelné vesty či kuše, ako aj plány na vytvorenie "velenia na ochranu vlasti" a dôkazy o náborových aktivitách.



Münch opísal, že ide o "nebezpečnú zmes ľudí s iracionálnymi názormi – jedni majú veľa peňazí, iní majú zbrane a plánujú útoky a rozšírenie svojich štruktúr".



Členovia krajne pravicovej teroristickej skupiny, ktorú založili najneskôr vlani v novembri, chceli podľa vyhlásenia prokuratúry násilne vniknúť do Spolkového snemu, zvrhnúť vládu a nahradiť ju vlastnou formou štátu.



Po plánovanom puči plánovali za hlavu štátu dosadiť jedného zo zatknutých, 71-ročného člena nemeckej šľachtickej rodiny Reussovcov Henricha XIII. Ten stále používa titul "knieža", hoci Nemecko všetky šľachtické tituly zrušilo už pred viac než storočím, približuje agentúra AP.



Medzi zatknutými je aj bývalá členka krajine pravicovej parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Birgit Malsacková-Winkemannová, ktorá pôsobí ako sudkyňa v Berlíne. AfD v stredajšom vyhlásení odsúdila plány na zosnovanie puču v krajine a vyjadrila dôveru v zodpovedné orgány, že celú situáciu objasnia.



Durínsky minister vnútra Maier obvinil AfD z toho, že ponúka priestor extrémistom a pestuje fantázie o štátnom prevrate. "Ľudia sa boja a AfD to využíva a ponúka jednoduché riešenia," povedal.