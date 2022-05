Desiatky zranených si vyžiadala silná víchrica a tornáda v Nemecku

Berlín 21. mája (TASR) – Desiatky ľudí utrpeli v Nemecku zranenia pri silnej víchrici a viacerých tornádach, ktoré krajinu zasiahli v piatok večer.



Nemecká meteorologická služba (DWD) v sobotu potvrdila, že v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe krajiny zaznamenali tri tornáda, a to v mestách Paderborn, Lippstadt a Höxter, informuje agentúra DPA.



Z Paderbornu hlásili 43 zranených, z nich troch vážne, uviedla v sobotu polícia pre DPA. Jednu osobu prepravili letecky do nemocnice v Bielefelde. V meste spôsobil víchor značné škody na budovách v obchodnej zóne.



K veľkým škodám došlo aj v Lippstadte, zranenia tam však podľa sobotňajšieho vyjadrenia policajného hovorcu neevidujú. Hlavným problémom sú poškodené strechy a popadané stromy.



Víchrica zasiahla aj ďalšie časti Nemecka. V Bavorsku sa zranilo 14 ľudí vrátane viacerých detí, keď sa v piatok večer zrútila drevená chata, do ktorej sa uchýlili dovolenkári. V meste Lipsko musela nemecká metalová kapela Rammstein v dôsledku búrky prerušiť na 30 minút svoj koncert.