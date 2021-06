Nemecko po škandále stiahlo z Litvy celú čatu vojakov

Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová, archívna foto. Foto: TASR/AP

Berlín 17. júna (TASR) - Nemecko sa rozhodlo stiahnuť z Litvu čatu svojich vojakov. Urobilo tak v reakcii na správy o neprístojnom správaní príslušníkov Bundeswehru na večierku v tejto pobaltskej krajine, informovala agentúra AFP.Čata pozostávajúca z 30 vojakov sa - podľa stredajšieho vyjadrenia nemeckej ministerky obrany Annegret Krampovej-Karrenbauerovej - okamžite sťahuje z Litvy naspäť do vlasti.napísala ministerka na Twitteri. Už predtým prisľúbila, že všetci previnilci budú čo najprísnejšie potrestaní.Troch vojakov stiahli do vlasti už skôr a zvyšní členovia čaty sa do Nemecka vrátia v priebehu štvrtka. Vyšetrovanie prípadu sa začalo už minulý týždeň.Webová stránka týždenníka Spiegel v pondelok informovala, že opití nemeckí vojaci spievali počas aprílového večierku v hoteli v litovskom regióne Rukla rasistické a antisemitské piesne. Jeden z nich sa okrem toho pokúsil sexuálne obťažovať svojho spiaceho kolegu. Scény z večierka boli nakrútené na video. Hlavní vinníci boli okamžite prepustení zo služby.Nemeckými ozbrojenými silami opakovane otriasli škandály týkajúce sa pravicového extrémizmu. Nemecké ministerstvo obrany pre podozrenia z krajne pravicového extrémizmu vlani rozpustilo Komando špeciálnych síl (KSK) nemeckej armády. Krampová-Karrenbauerová však napokon rozhodla pre jeho zachovanie, keďže útvar prešiel hĺbkovou reorganizáciou.