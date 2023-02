Po štrajku sa obnovili lety z Düsseldorfu a Kolína

Düsseldorf 28. februára (TASR) - Lety u nemeckých letísk Kolín-Bonn a Düsseldorf sa v utorok obnovili po skončení 24-hodinového štrajku zamestnancov za lepšie platové podmienky. Oznámili to predstavitelia odborovej organizácie Ver.di. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na letisku v Düsseldorfe skončil štrajk o 03.00 h, uviedol hovorca Ver.di Peter Büddicker. Dodal, že neočakáva ďalšie obmedzenia pre cestujúcich.



Na letisku Kolín-Bonn sa bežná prevádzka začala o 06.00 h. Jeho hovorca však upozornil, že sa môžu vyskytnúť meškania, lebo personál musí najskôr vybaviť záležitosti, ktoré pre štrajk nestihol.



Agentúra DPA pripomína, že na spomínaných letiskách boli v pondelok zrušené takmer všetky lety. Na letisku Kolín-Bonn sa z plánovaných 136 príletov a odletov uskutočnili len dva – let do Viedne a späť. Obmedzenia sa dotkli 15.000 pasažierov.



Štrajky zamestnancov nemeckých letísk sú súčasťou širšej iniciatívy na regionálnej i celoštátnej úrovni za lepšie platové podmienky. Odbory požadujú zvýšenie platov o 10,5 percenta alebo minimálne o 500 eur pre vysokú infláciu.