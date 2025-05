Nemecko po útokoch na Ukrajinu avizuje nové „bolestivé“ sankcie

Berlín 25. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľu vyhlásil, že spojenci Kyjeva musia dať ráznu odpoveď na najväčšiu vlnu ruských útokov od začiatku vojny, ktorej Ukrajina čelila v noci na nedeľu.



Ako je známe, Rusko vypustilo na Ukrajinu 367 rakiet a dronov, ktoré spôsobili smrť 12 ľudí a zranili desiatky ďalších, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a britskú stanicu BBC.



„Toto nemôžeme akceptovať,“ uviedol zdôraznil Wadephul pre televíznu stanicu ARD. Podľa neho ruský prezident Vladimir Putin „pošliapava ľudské práva, je to urážka – aj voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý sa tak veľmi snažil dostať Putina za rokovací stôl“.



Wadephul zároveň konštatoval, že najnovší vývoj na Ukrajine ukazuje, že „Putin nechce mier, chce pokračovať vo vojne, a to mu nemôžeme dovoliť“. Avizoval, že „z tohto dôvodu schválime na európskej úrovni ďalšie sankcie.“



Európska únia pritom len v utorok formálne prijala už 17. balík protiruských sankcií, v rámci ktorých zaradila na čiernu listinu približne 200 tankerov z tzv. tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie reštrikcií pri vývoze svojej ropy.



Podľa Wadephula nové sankcie budú mať „vážne dôsledky pre ruskú ekonomiku – zasiahnu energetický sektor aj iné odvetvia“. „Bude to pre Rusko finančne bolestivé,“ povedal dôrazne.



Na záver však zdôraznil, že nádej na diplomatické riešenie pre ukončenie vojny na Ukrajine stále trvá. „Stále sme otvorení dialógu; Ukrajina je pripravená rokovať. Teraz je rad na Putinovi, aby si sadol za rokovací stôl,“ dodal Wadephul.