Nemecko po útoku v Solingene sprísňuje bezpečnostnú a azylovú politiku

Berlín 29. augusta (TASR) - Nemecká vládna koalícia sa vo štvrtok dohodla na sprísnení bezpečnostnej a azylovej politiky v reakcii na útok nožom v meste Solingen, ku ktorému sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. TASR o tom informuje s odvolaním na správy agentúr AFP a Reuters.



Súčasťou balíka opatrení je zákaz nosenia nožov na verejné podujatia ako ľudové slávnosti, športové podujatia či veľtrhy, uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. Dodala, že zo zákazu budú existovať odôvodnené výnimky, napríklad pre osoby pracujúce v pohostinstve či umelcov.



Nože budú zakázané aj v diaľkových vlakoch a polícia bude mať väčšie právomoci pri kontrole občanov, priblížila ministerka. Federálna polícia bude môcť na hromadných podujatiach používať tasery.



Súčasťou balíka opatrení sú aj prísnejšie predpisy týkajúce sa strelných zbraní vrátane ich vlastníctva a tiež všeobecný zákaz vystreľovacích nožov, informovala Faeserová.



Útok nožom v Solingene sa odohral v piatok (23. augusta) večer počas osláv 650. výročia založenia mesta. Útočník, dvadsaťšesťročný Sýrčan, zabil troch ľudí a ďalších osem zranil. Polícia ho zadržala v sobotu.



Útok rozprúdil v krajine diskusiu o migračnej politike a vyvinul tlak na vládu, aby konala pred kľúčovými regionálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia v nedeľu.



Berlín sprísni aj zákony a postupy týkajúce sa azylu a pobytu v krajine vrátane sprísnenia pravidiel pre vyhostenie. Sprísnené budú aj kritériá na vylúčenie osôb z azylu vrátane tvrdších trestov za závažné trestné činy, a to aj pre mladistvých páchateľov, vyplýva z dokumentu nemeckej vlády.



Žiadatelia o azyl budú podľa nových pravidiel vylúčení z poberania dávok v Nemecku, ak majú žiadosti v iných európskych krajinách, uviedla nemecký vláda. Dodala, že utečenci, ktorí vycestujú do svojich domovských krajín bez presvedčivých dôvodov, riskujú stratu svojho štatútu. Spresnila, že pravidlo sa nebude týkať ukrajinských utečencov.



Nemecko bude tiež presadzovať reformy európskeho azylového systému, zjednodušenie transferov a deportácií a bude sa snažiť umožniť deportáciu osôb, ktoré spáchali závažné trestné činy alebo sú považované za teroristické hrozby, do Afganistanu a Sýrie, dodala vláda.