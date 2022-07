Po výbuchu domu v Nemecku vytiahli z trosiek mŕtvu ženu

Hemer 9. júla (TASR) — Telo mŕtvej ženy vytiahli záchranári v sobotu ráno z trosiek bytového domu, ktorý v piatok zničil zrejme výbuch plynu. Jej totožnosť zatiaľ nie je známa. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na informácie miestnej polície.V priebehu noci našli záchranári v troskách ďalšie dve živé osoby — muža a ženu, ktorým najskôr na mieste poskytli zdravotnú starostlivosť a následne ich previezli do nemocnice.Už v piatok večer sa podarilo nájsť iných dvoch preživších. Jednu osobu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, zranenia druhej osoby sú ľahké.Bytový dom bol pri piatkovom výbuchu úplne zničený. Polícia a hasiči predpokladajú, že ho spôsobil unikajúci plyn.V dome žilo celkovo osem ľudí. Traja z nich v čase explózie pravdepodobne neboli doma.