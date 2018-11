Nemecko po zastavení vývozu zbraní poskytuje výcvik kadetom z Rijádu

Vzťahy nemeckej so saudskoarabskou armádou sa dostali pod drobnohľad po vražde saudskoarabského novinára Chášukdžího.

Berlín 5. novembra (TASR) - Nemecko síce v reakcii na vraždu novinára Džamála Chášukdžího pozastavilo predaj zbraní do Saudskej Arábie, doposiaľ však s Rijádom celkom neprerušilo armádnu spoluprácu, upozorňuje agentúra DPA.



Agentúra sa od nemeckého ministerstva obrany dozvedela, že sedem kadetov saudskoarabských ozbrojených síl momentálne navštevuje kurz nemeckého jazyka, ktorého splnenie je podmienkou na to, aby mohli absolvovať výcvik na vojenskej akadémii v Hamburgu.



Zmienený výcvik nemecký rezort obrany zrušiť neplánuje. Naopak, v nasledujúcim roku očakáva prijatie ešte vyššieho počtu saudskoarabských kadetov. Konečné rozhodnutie o budúcnosti tohto výcvikového programu by však podľa rezortu malo padnúť zrejme niekedy v roku 2019.



Berlín a Rijád podpísali v apríli 2017 dohodu, ktorá saudskoarabským kadetom umožňuje tri až štyri roky študovať na hamburskej vojenskej akadémii po tom, ako absolvujú jazykový kurz a naučia sa po nemecky. Dohoda nespresňuje, koľko takýchto kadetov, ktorých vzdelávanie kompletne financuje Rijád, môže akadémia ročne prijať.



Vzťahy nemeckej so saudskoarabskou armádou sa dostali pod drobnohľad po vražde saudskoarabského novinára Chášukdžího.



Tento kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Kráľovstvo najskôr tvrdilo, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však minulý týždeň priznala, že bol zámerne zavraždený.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v reakcii na vraždu oznámila zastavenie vývozu zbraní do Rijádu do vtedy, kým sa vyjasnia okolnosti tejto vraždy.