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Rekordné horúčavy zabíjali: V Nemecku zomrelo približne 5100 ľudí
Krajina zažila na konci júna niekoľko dní rekordných horúčav, pričom teploty vo viacerých regiónoch prekročili 40 stupňov Celzia.
Autor TASR
Berlín 9. júla (TASR) - Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v Nemecku na následky extrémne vysokých teplôt približne 5100 ľudí. Vyplýva to z odhadov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktoré vo štvrtok zverejnil vo svojej najnovšej týždennej správe. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
RKI odhaduje smrtnosť súvisiacu s vysokými teplotami pomocou štatistických modelov, pretože horúčava sa často neuvádza ako primárna príčina smrti, najmä ak zhoršuje už existujúce zdravotné problémy, vysvetľuje DPA.
Odhady tak podľa RKI výrazne prekročili ročný priemer vo výške približne 2900 úmrtí súvisiacich s horúčavami, ktoré Nemecko zaznamenalo v rokoch 2023 až 2025.
Krajina zažila na konci júna niekoľko dní rekordných horúčav, pričom teploty vo viacerých regiónoch prekročili 40 stupňov Celzia. RKI zdôraznila, že najviac postihnutí boli starší ľudia.
Podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) bol tohtoročný jún druhým najteplejším v krajine od začiatku meraní, a to po júni 2019.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na Službu monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie však vo štvrtok informovala, že západná Európa celkovo zažila tento rok najteplejší jún v histórii.
C3S tento región definuje ako oblasť rozprestierajúcu sa od Španielska a Spojeného kráľovstva smerom na východ k Taliansku, Nemecku a častiam Rakúska. Priemerná teplota v západnej Európe dosahovala podľa agentúry v júni hodnotu 20,74 stupňov Celzia.
„Jún 2026 zdôraznil, ako nesmierne sa klíma mení,“ uviedla Samantha Burgessová z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), ktoré má na starosti servis C3S.
„Výsledkom sú čoraz intenzívnejšie vlny horúčav, trvalo teplý oceán a rastúce riziká pre ľudí, ekosystémy a infraštruktúru v celej Európe aj mimo nej,“ upozornila.
RKI odhaduje smrtnosť súvisiacu s vysokými teplotami pomocou štatistických modelov, pretože horúčava sa často neuvádza ako primárna príčina smrti, najmä ak zhoršuje už existujúce zdravotné problémy, vysvetľuje DPA.
Odhady tak podľa RKI výrazne prekročili ročný priemer vo výške približne 2900 úmrtí súvisiacich s horúčavami, ktoré Nemecko zaznamenalo v rokoch 2023 až 2025.
Krajina zažila na konci júna niekoľko dní rekordných horúčav, pričom teploty vo viacerých regiónoch prekročili 40 stupňov Celzia. RKI zdôraznila, že najviac postihnutí boli starší ľudia.
Podľa Nemeckej meteorologickej služby (DWD) bol tohtoročný jún druhým najteplejším v krajine od začiatku meraní, a to po júni 2019.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na Službu monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie však vo štvrtok informovala, že západná Európa celkovo zažila tento rok najteplejší jún v histórii.
C3S tento región definuje ako oblasť rozprestierajúcu sa od Španielska a Spojeného kráľovstva smerom na východ k Taliansku, Nemecku a častiam Rakúska. Priemerná teplota v západnej Európe dosahovala podľa agentúry v júni hodnotu 20,74 stupňov Celzia.
„Jún 2026 zdôraznil, ako nesmierne sa klíma mení,“ uviedla Samantha Burgessová z Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), ktoré má na starosti servis C3S.
„Výsledkom sú čoraz intenzívnejšie vlny horúčav, trvalo teplý oceán a rastúce riziká pre ľudí, ekosystémy a infraštruktúru v celej Európe aj mimo nej,“ upozornila.