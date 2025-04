Počas manévrov v Sasku-Anhaltsku zomrel holandský vojak

Gardelegen/Haag 10. apríla (TASR) — Holandský vojak prišiel v noci na štvrtok o život pri nehode bojového vozidla počas vojenského cvičenia Bastion Lion, ktoré sa koná v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Potvrdila to hovorkyňa nemeckej armády, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Podľa holandského ministerstva obrany došlo k nehode v regióne Altmark a jej obeťou je 21-ročný muž. Ďalšie podrobnosti rezort neuviedol.



Nehodu vyšetruje nemecká polícia v spolupráci s vojenskou políciou a holandskými žandármi. Dvoch expertov vyslal do Nemecka aj nezávislý holandský úrad pre vyšetrovanie nehôd a katastrof (OVV).



Nemecko-holandské manévre Bastion Lion, na ktorých sa zúčastňuje približne 3500 vojakov, po nešťastí dočasne prerušili. Zamerané sú na posilnenie obranných spôsobilostí na východnom krídle NATO. Pri Labe si vojaci holandskej 13. ľahkej brigády nacvičovali prekonávanie riek a jazier. Výcvik sa následne presunul do špeciálne vybudovaného mesta Schnöggersburg, kde sa simuloval boj v hustej zástavbe.