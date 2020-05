Počet ľudí v Nemecku, ktorí sa nakazili v reštaurácii, stúpol na 14

Berlín 25. mája (TASR) - Zdravotnícki predstavitelia na severozápade Nemecka vyšetrujú prípad hromadnej nákazy koronavírusom v reštaurácii v okrese Leer v spolkovej krajine Dolné Sasko, kde sa počet infikovaných zvýšil v nedeľu zo siedmich na 14. Informovala o tom agentúra DPA.



Miestni predstavitelia uviedli, že pribudli aj ďalšie štyri prípady, ktoré pravdepodobne takisto súvisia s návštevou reštaurácie Alte Scheune.



Do domácej karantény bolo umiestnených celkovo 118 osôb, pričom pôvodne izolovali 50 ľudí.



Ide o prvý prípad nákazy návštevníkov reštaurácie, od 9. mája, keď sa začali postupne otvárať stravovacie zariadenia v 16 spolkových krajinách Nemecka.



Nemecko začalo zmierňovať koronavírusové obmedzenia 20. apríla a tento proces v poslednom čase urýchlilo.



Spolková krajina Dolné Sasko umožnila reštauráciám obnoviť prevádzku 11. mája za dodržiavania stanovených hygienických opatrení.



Medzi nakazenými bol aj majiteľ reštaurácie. Ako povedal, to, kedy sa vírus medzi hosťami rozšíril, nevie, ale je možné, že sa tak stalo 15. mája, keď sa tam oslavovalo znovuotvorenie podniku. Pozvaných bolo 40 hostí vrátane zástupcov firiem, ktoré reštauráciu podporovali počas koronavírusovej krízy.



Majiteľ uviedol, že večer strávil v kuchyni a svojich hostí len krátko privítal v jedálni. Zdôraznil, že spoločenský odstup ako aj hygienické pravidlá dodržiavali po celý čas.



"Niekoľko vecí sa zjavne spravilo zle a zhoršilo sa to," povedal pre denník Hannoversche Allgemeine Zeitung generálny riaditeľ regionálnej siete hotelov a reštaurácií Rainer Balke.



Celkový počet prípadov nákazy v Nemecku sa zvýšil o 289 na 178.570, ako vyplýva z pondelňajších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), napísala agentúra Reuters. Počet úmrtí stúpol o 10 na celkovo 8257.