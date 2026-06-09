< sekcia Zahraničie
Nemecko: Počet politicky motivovaných trestných činov stúpol
Došlo tiež k miernemu nárastu násilných trestných činov, pričom 1598 zo 4156 bolo pripísaných osobám z krajnej pravice.
Autor TASR
Berlín 9. júna (TASR) - Nemecko zaznamenalo minulý rok nárast politicky motivovaných trestných činov, pričom za najväčší počet násilných deliktov boli zodpovedné krajne pravicové kruhy. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu, píše TASR.
Polícia vlani zaznamenala celkovo 85.837 politicky motivovaných trestných činov, čo je o takmer dve percentá viac ako v roku 2024.
Došlo tiež k miernemu nárastu násilných trestných činov, pričom 1598 zo 4156 bolo pripísaných osobám z krajnej pravice. Predstavuje to medziročný nárast o 7,4 percenta.
Násilné trestné činy páchané ľavicovými prívržencami vzrástli až o takmer 43 percent na 1087 prípadov.
Ľudskoprávne organizácie, vrátane Amnesty International, varovali pred nárastom nenávistných islamofóbnych a homofóbnych trestných činov. DPA poukázala na to, že čoraz častejším terčom útokov sa stávajú aj pochody Pride.
Nábožensky motivované násilné trestné činy sa vlani v Nemecku zvýšili o 13 percent na 98 prípadov.
Polícia vlani zaznamenala celkovo 85.837 politicky motivovaných trestných činov, čo je o takmer dve percentá viac ako v roku 2024.
Došlo tiež k miernemu nárastu násilných trestných činov, pričom 1598 zo 4156 bolo pripísaných osobám z krajnej pravice. Predstavuje to medziročný nárast o 7,4 percenta.
Násilné trestné činy páchané ľavicovými prívržencami vzrástli až o takmer 43 percent na 1087 prípadov.
Ľudskoprávne organizácie, vrátane Amnesty International, varovali pred nárastom nenávistných islamofóbnych a homofóbnych trestných činov. DPA poukázala na to, že čoraz častejším terčom útokov sa stávajú aj pochody Pride.
Nábožensky motivované násilné trestné činy sa vlani v Nemecku zvýšili o 13 percent na 98 prípadov.