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Nemecko: Počet politicky motivovaných trestných činov stúpol

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Došlo tiež k miernemu nárastu násilných trestných činov, pričom 1598 zo 4156 bolo pripísaných osobám z krajnej pravice.

Autor TASR
Berlín 9. júna (TASR) - Nemecko zaznamenalo minulý rok nárast politicky motivovaných trestných činov, pričom za najväčší počet násilných deliktov boli zodpovedné krajne pravicové kruhy. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu, píše TASR.

Polícia vlani zaznamenala celkovo 85.837 politicky motivovaných trestných činov, čo je o takmer dve percentá viac ako v roku 2024.

Došlo tiež k miernemu nárastu násilných trestných činov, pričom 1598 zo 4156 bolo pripísaných osobám z krajnej pravice. Predstavuje to medziročný nárast o 7,4 percenta.

Násilné trestné činy páchané ľavicovými prívržencami vzrástli až o takmer 43 percent na 1087 prípadov.

Ľudskoprávne organizácie, vrátane Amnesty International, varovali pred nárastom nenávistných islamofóbnych a homofóbnych trestných činov. DPA poukázala na to, že čoraz častejším terčom útokov sa stávajú aj pochody Pride.

Nábožensky motivované násilné trestné činy sa vlani v Nemecku zvýšili o 13 percent na 98 prípadov.
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