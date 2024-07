Žiadosti o nemecké pasy a dvojaké občianstvo stúpajú po reforme

Berlín 31. júla (TASR) - Reforma zákona o občianstve v Nemecku zvýšila záujem cudzincov o nemecké pasy a záujem Nemcov o dvojaké občianstvo. Iba v Berlíne bolo počas júna podaných približne 4000 žiadostí, TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Berlínsky úrad od 27. júna do 21. júla zaznamenal viac ako 5000 žiadostí, čo je v priemere približne 200 denne. Nový zákon nadobudol účinnosť len 27. júna, no žiadosti sa začali zasielať vopred, keďže samotný proces je zvyčajne zdĺhavý. V Nemecku túto agendu riešia naturalizačné úrady v 16 spolkových krajinách.



Podľa spolkovej krajiny Sasko bola vlani vybavovacia lehota 18 mesiacov, v tomto roku sa vzhľadom na zvýšený objem žiadostí ešte predĺži.



Vládna reforma naturalizácie umožňuje ľuďom získať nemecké občianstvo a ponechať si aj to pôvodné. O občianstvo môžu požiadať aj ľudia, ktorí žijú v Nemecku päť rokov namiesto pôvodných osem, ak splnia aj ďalšie podmienky. Deti narodené v Nemecku zahraničným rodičom získajú občianstvo, ak má aspoň jeden z rodičov v krajine legálny pobyt po dobu piatich rokov, nie ôsmich.



Ak žiadatelia preukážu "osobité integračné úspechy" prostredníctvom mimoriadne dobrých výsledkov v škole, v práci či v rámci občianskej angažovanosti, môžu byť naturalizovaní už po troch rokoch. Ponechať si pôvodné občianstvo bolo donedávna možné len v prípade osôb z členských štátov EÚ.



Ani Nemci už nepotrebujú osobitné povolenie úradov, aby si mohli uchovať nemecké občianstvo, ak by sa chceli stať občanmi inej krajiny.