Počet žien na čele spolkových úradov v Nemecku rastie príliš pomaly

Berlín 7. marca (TASR) - Percento žien v riadiacich funkciách na úradoch nemeckej spolkovej vlády stúpa, ale nie dostatočne rýchlo, vyhlásila vo štvrtok v Berlíne ministerka pre rodinu Lisa Pausová. Uviedla to pred Medzinárodným dňom žien pripadajúcim na piatok, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Ministerka uviedla, že v 19 hlavných spolkových úradoch je v riadiacich funkciách menej žien než mužov. Pausová spresnila, že žien na vedúcich postoch v týchto orgánoch bolo v polovici roka 2023 okolo 43 percent, teda medziročne o dva percentuálne body viac.



"Presadzovanie rovnosti musí mať v celej spolkovej administratíve tú najvyššiu prioritu, aby sme dosiahli zákonný cieľ rovnoprávneho zastúpenia žien v riadiacich funkciách do konca roka 2025," dodala ministerka.



Ženy nepostupujú do riadiacich funkcií až príliš často preto, že pracujú na čiastočný či skrátený úväzok, vysvetlila. "Musíme s tým niečo urobiť," uviedla.



Podľa Pausovej má spolkové ministerstvo pre rodinu, seniorov, ženy a mládež najvyššie percento žien v riadiacich funkciách, a to 66 percent. Najmenej, 33 percent, ich má Spolkový audítorský dvor.



Cieľ úplnej rovnosti mužov a žien do konca roka 2025 sa vzťahuje na spolkovú administratívu (správu) ako celok, pričom údaje zverejnené Pausovou hovoria o približne 34.000 zamestnankyniach najvýznamnejších spolkových úradov.



Najväčšia časť zamestnancov spolkovej administratívy - teda ďalších 567.000 ľudí - pracuje pre úrady nižšej úrovne, podniky, inštitúcie a nadácie. Ženy v tejto skupine zastávajú 45 percent riadiacich funkcií.