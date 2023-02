Nemecko pochybuje, že Čína chce hrať konštruktívnu úlohu vo vojne

Berlín 24. februára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spochybnil v piatok ochotu Číny stať sa sprostredkovateľom v konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom po tom, čo Peking vyzval na urýchlené mierové rozhovory s cieľom ukončiť vojnu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Každý konštruktívny návrh, ktorý nás priblíži k spravodlivému mieru, je veľmi vítaný. Či chce globálna veľmoc Čína hrať takú konštruktívnu úlohu, je stále otázne," povedal Steinmeier pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Čína v piatok zverejnila 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" vojny na Ukrajine, v ktorom vyzvala obe strany, aby prišli k rokovaciemu stolu.



Vysokopostavený čínsky diplomat Wang I sa v stredu stretol v Moskve s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a prezidentom Vladimirom Putinom. Moskva po Wangovej návšteve uviedla, že Peking prezentoval svoje názory na prístupy k riešeniu konfliktu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že mierový plán sľubovaný Čínou nevidel. Chce sa však stretnúť s predstaviteľmi Pekingu a hovoriť s nimi o ich návrhu predtým, ako ho posúdi.



Ak by Čína chcela hrať konštruktívnu úlohu, mala by "hovoriť nielen s Moskvou, ale aj s Kyjevom", povedal Steinmeier. Čína by sa tiež podľa neho mala "pripojiť k drvivej väčšine štátov a pracovať na mieri pod záštitou OSN".