Podľa polície je v Nemecku takmer 2000 nezvestných detí
Autor TASR
Berlín 25. mája (TASR) - Viac než 1900 detí je aktuálne v Nemecku vedených ako nezvestných. V porovnaní s minulým rokom ide o mierny nárast, vyplýva z údajov Spolkového kriminálneho úradu (BKA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
K 1. máju tohto roka úrad zaznamenal 1933 otvorených prípadov nezvestných detí v celej krajine. Pre porovnanie, pred rokom tento počet nevyriešených prípadov nezvestných detí predstavoval 1810. BKA tieto údaje zverejnil pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí, ktorý pripadá na 25. mája.
Tento počet zahŕňa nedávne prípady zmiznutí i prípady, ktoré sú už roky nevyriešené, spresňuje DPA.
Podľa BKA je drvivá väčšina prípadov vyriešená. V roku 2025 úrady zaznamenali až 19.253 prípadov nezvestných detí, z ktorých sa podarilo vyriešiť 18.509, čo znamená úspešnosť 96,5 percenta.
V roku 2018 bolo v porovnaní s týmito údajmi nahlásených 15.500 prípadov nezvestných detí. „Aj napriek tomu, že tento počet značne stúpol, miera objasnenosti zostala konzistentne vysoká,“ poznamenala prostredníctvom svojho hovorcu polícia.
Tieto počty sa vzťahujú na deti vo veku od 13 rokov vrátane. „Všeobecne povedané, 96 percent prípadov sa vyrieši do troch mesiacov,“ dodal hovorca.
Vo väčšine prípadov nezvestných detí ide o únosy zo strany jedného z rodičov, opakované úteky alebo maloletých utečencov bez sprievodu, uvádza BKA. “Možnou príčinou môžu byť aj nezhody s rodičmi," dodala polícia.
Len veľmi malú časť prípadov tvoria nehody alebo trestné činy, pri ktorých sa predpokladá, že si nezvestné deti nedokážu pomôcť alebo prídu o život.
Najstarší nevyriešený prípad nezvestného dieťaťa v Nemecku sa datuje do roku 1957.
