Nemecko podozrieva Rusko z phishingových útokov v aplikácii Signal

Autor TASR
Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecká vláda podozrieva Rusko z opakovaných phishingových útokov zameraných na významných politikov, diplomatov, vojenských dôstojníkov a novinárov, ktorí na svojich zariadeniach používajú četovaciu aplikáciu Signal. S odvolaním na svoje zdroje z prostredia nemeckej vlády o tom informovali agentúry AFP a Reuters.

Spolková vláda vychádza z predpokladu, že phishingové útoky zamerané na komunikačnú službu Signal boli pravdepodobne riadené z Ruska,“ uviedol zdroj AFP.

Nemecká kontrarozviedka BfV a jej úrad pre kyberbezpečnosť BSI tento rok varovali pred útokmi na používateľov v „četovacej aplikácii“, ktoré pravdepodobne spáchal subjekt podporovaný nemenovaným štátom. Spolková prokuratúra v piatok bez ďalších podrobností uviedla, že od polovice apríla vyšetruje phishingové útoky v aplikácii Signal.

Moskva opakovane poprela, že by sa podieľala na hackerských útokoch proti iným krajinám, pripomína Reuters.
Neprehliadnite

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha