Nemecko podozrieva Rusko z phishingových útokov v aplikácii Signal
Autor TASR
Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecká vláda podozrieva Rusko z opakovaných phishingových útokov zameraných na významných politikov, diplomatov, vojenských dôstojníkov a novinárov, ktorí na svojich zariadeniach používajú četovaciu aplikáciu Signal. S odvolaním na svoje zdroje z prostredia nemeckej vlády o tom informovali agentúry AFP a Reuters.
„Spolková vláda vychádza z predpokladu, že phishingové útoky zamerané na komunikačnú službu Signal boli pravdepodobne riadené z Ruska,“ uviedol zdroj AFP.
Nemecká kontrarozviedka BfV a jej úrad pre kyberbezpečnosť BSI tento rok varovali pred útokmi na používateľov v „četovacej aplikácii“, ktoré pravdepodobne spáchal subjekt podporovaný nemenovaným štátom. Spolková prokuratúra v piatok bez ďalších podrobností uviedla, že od polovice apríla vyšetruje phishingové útoky v aplikácii Signal.
Moskva opakovane poprela, že by sa podieľala na hackerských útokoch proti iným krajinám, pripomína Reuters.
