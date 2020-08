Podozrivý muž nebol pred útokom na diaľnici v hľadáčiku úradov

Berlín 20. augusta (TASR) - Muž podozrivý z úmyselného narážania autom do vozidiel na diaľnici v centre Berlína, čo úrady označili za "islamisticky motivovaný útok", nebol pred spáchaním tohto činu monitorovaný bezpečnostnými orgánmi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Podľa úradov policajná protiextrémistická jednotka nemala o podozrivom pred útokom žiadne spravodajské informácie.



Podozrivý muž, dočasne zverený do starostlivosti psychiatrov, čelí obvineniam z pokusu o vraždu a nebezpečného narušenia premávky v súvislosti s troma úmyselnými nehodami.



Berlínska polícia a prokuratúra už skôr uviedli, že u podozrivého sa po zadržaní prejavovali "príznaky psychickej nestability".



Zatkli ho po útoku z utorka večera, pri ktorom bolo zranených šesť ľudí, z nich traja vážne.



Miestne médiá predtým informovali, že išlo o 30-ročného Iračana, ktorý pri vystupovaní z auta kričal po arabsky "Alláhu akbar!" (Alah je najväčší).



Muž mal v minulosti záznam v registri trestov kvôli údajnému napadnutiu a kladeniu odporu polícii. Do Nemecka prišiel ako žiadateľ o azyl, no jeho žiadosť bola zamietnutá. V čase útoku mal v krajine povolený pobyt, ktorý mu mal vypršať vo chvíli jeho deportácie, uvádza DPA.