Podpora CDU/CSU v predvolebných prieskumoch opäť klesla

Berlín 11. augusta (TASR) – Podpora Kresťanskodemokratickej únie (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v prieskumoch verejnej mienky pred septembrovými parlamentnými voľbami opäť klesla. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na v stredu zverejnené výsledky prieskumu inštitútu Forsa.



Koaličný blok tvorený Kresťanskodemokratickou úniou a bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) by volilo 23 percent obyvateľov. To je výrazne menej než v posledných voľbách v roku 2017, keď koalícia CDU/CSU získala 30,2 percenta hlasov, pripomína DPA.



Na ďalších miestach by podľa výsledkov prieskumu nasledovali strana Zelených s 20-percentnou podporou a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorú by volilo 19 percent účastníkov prieskumu.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke približne 2500 oprávnených voličov, napísal na svoje webovej stránke týždenník Die Zeit.



Na základe výsledkov prieskumu sa podľa DPA otvára cesta pre viaceré možné koalície vrátane trojkoalície s účasťou Slobodnej demokratickej strany (FDP). To by predstavovalo porušenie tradície vládnej koalície pozostávajúcej z dvoch strán.



CDU/CSU po voľbách v roku 2017 vytvorila vládnu koalíciu s SPD. Spolkovou kancelárkou zostala Angela Merkelová, pre ktorú to bolo už štvrté volebné obdobie v tejto funkcii. Merkelová sa však v tohtoročných voľbách do Nemeckého spolkového snemu (Bundestagu) o kreslo kancelárky uchádzať nebude.



SPD si v máji za svojho kandidáta na post nového spolkového kancelára zvolila ministra financií Olafa Scholza. Kandidátom CDU je Armin Laschet – premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Za Zelených sa o post spolkovej kancelárky uchádza Annalena Baerbocková.