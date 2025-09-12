< sekcia Zahraničie
Nemecko podporí dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe
Zámer uznať Palestínu ako štát na nadchádzajúcom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN avizovali v posledných týždňoch Francúzsko, Belgicko, Kanada a Austrália.
Autor TASR
Berlín 12. septembra (TASR) - Nemecko podporí rezolúciu OSN o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu, momentálne ale nepovažuje za vhodné uznať Palestínsky štát. Agentúre Reuters to vo štvrtok povedal hovorca nemeckej vlády, píše TASR.
Zámer uznať Palestínu ako štát na nadchádzajúcom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN avizovali v posledných týždňoch Francúzsko, Belgicko, Kanada a Austrália. V tomto duchu sa vyjadrili aj predstavitelia Británie, súčasne ale uviedli, že od plánu upustia, ak Izrael podnikne kroky na zmiernenie humanitárnej krízy v Pásme Gazy a zaviaže sa k dlhodobému mierovému procesu.
„Nemecko podporí takú rezolúciu, ktorá jednoducho opisuje súčasný stav v medzinárodnom práve,“ povedal hovorca vlády s tým, že Berlín „vždy obhajoval riešenie založené na dvoch štátoch a neustále o to žiada“.
Ako vysvetľuje Reuters, dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe predstavuje myšlienku vzájomnej a pokojnej koexistencie Izraelčanov a Palestínčanov vedľa seba - palestínsky štát na území, ktoré Izrael obsadil vo vojne v roku 1967, s Pásmom Gazy a Západným brehom Jordánu prepojenými koridorom cez židovský štát.
Palestínu ako štát už uznalo viac ako 140 zo 193 členských štátov OSN vrátane niekoľkých krajín EÚ, napríklad Španielsko a Írsko. SR pri svojom vzniku v roku 1993 právne prevzala uznanie Palestínskeho štátu od Československej socialistickej republiky.
Nemecko sa k západným partnerom zatiaľ pridať neplánuje; hovorca pripomenul, že spolkový kancelár Friedrich Merz pred niekoľkými dňami povedal, že Nemecko to v súčasnosti nepovažuje za vhodné.
Spojené štáty, ako spojenec Izraela, dôrazne odmietajú akýkoľvek krok svojich európskych spojencov smerujúci k uznaniu palestínskej nezávislosti. Minulý týždeň americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že USA varovali ostatné krajiny, že to spôsobí iba ďalšie problémy.
Zámer uznať Palestínu ako štát na nadchádzajúcom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN avizovali v posledných týždňoch Francúzsko, Belgicko, Kanada a Austrália. V tomto duchu sa vyjadrili aj predstavitelia Británie, súčasne ale uviedli, že od plánu upustia, ak Izrael podnikne kroky na zmiernenie humanitárnej krízy v Pásme Gazy a zaviaže sa k dlhodobému mierovému procesu.
„Nemecko podporí takú rezolúciu, ktorá jednoducho opisuje súčasný stav v medzinárodnom práve,“ povedal hovorca vlády s tým, že Berlín „vždy obhajoval riešenie založené na dvoch štátoch a neustále o to žiada“.
Ako vysvetľuje Reuters, dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe predstavuje myšlienku vzájomnej a pokojnej koexistencie Izraelčanov a Palestínčanov vedľa seba - palestínsky štát na území, ktoré Izrael obsadil vo vojne v roku 1967, s Pásmom Gazy a Západným brehom Jordánu prepojenými koridorom cez židovský štát.
Palestínu ako štát už uznalo viac ako 140 zo 193 členských štátov OSN vrátane niekoľkých krajín EÚ, napríklad Španielsko a Írsko. SR pri svojom vzniku v roku 1993 právne prevzala uznanie Palestínskeho štátu od Československej socialistickej republiky.
Nemecko sa k západným partnerom zatiaľ pridať neplánuje; hovorca pripomenul, že spolkový kancelár Friedrich Merz pred niekoľkými dňami povedal, že Nemecko to v súčasnosti nepovažuje za vhodné.
Spojené štáty, ako spojenec Izraela, dôrazne odmietajú akýkoľvek krok svojich európskych spojencov smerujúci k uznaniu palestínskej nezávislosti. Minulý týždeň americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že USA varovali ostatné krajiny, že to spôsobí iba ďalšie problémy.