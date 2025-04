Nemecko pokračuje v evakuáciách svojich občanov a ich blízkych z Gazy

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecká vláda v stredu oznámila, že z Pásma Gazy evakuovala skupinu zloženú z 24 nemeckých občanov a ich blízkych rodinných príslušníkov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Po mesiacoch uviaznutia v Gaze mohla dnes skupina 24 Nemcov a ich rodinných príslušníkov opustiť Gazu,“ uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva zahraničných vecí s tým, že k evakuácii došlo v úzkej koordinácii s izraelskými úradmi.



Deväť ľudí v tejto skupine má nemecké občianstvo, zvyšok sú ich palestínski rodinní príslušníci. Autobusom ich previezli cez Izrael a Západný breh do Jordánska, odkiaľ odletia do Nemecka. Rezort diplomacie už predtým uviedol, že po ich odchode zostane v Gaze len „malý, jednociferný počet“ ďalších Nemcov, o ktorých úrady vedia a ktorí chcú z tejto palestínskej enklávy odísť.



Stredajšia evakuácia bola už treťou, ktorú Berlín vykonal od uzavretia hraničného priechodu Rafah v máji 2024. Naposledy začiatkom apríla Nemecko informovalo, že z Gazy bolo evakuovaných 19 jeho občanov a 14 ich príbuzných. Nemecká vláda celkovo umožnila od 7. októbra 2023 - útoku militantného hnutia Hamas na Izrael a následnej vojny v Gaze - odísť z Pásma Gazy takmer 700 Nemcom a ich rodinným príslušníkom.



Izrael obnovil 18. marca vojenskú operáciu v Pásme Gazy, čím ukončil takmer dvojmesačné prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Novú vlnu útokov zdôvodnil izraelský premiér Benjamin Netanjahu tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov po skončení prvej fázy prímeria predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej izraelskej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.



Odvtedy boli z Gazy vysídlené státisíce ľudí, pričom Izrael blokuje vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.