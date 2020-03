Nemecká polícia prehľadala byty údajných pravicových extrémistov

Berlín 3. marca (TASR) – Nemecká polícia vykonala v utorok razie v 12 bytoch údajných extrémistov z prostredia krajnej pravice. Razie prebehli v troch spolkových krajinách: v Šlezvicku-Holštajnsku, Dolnom Sasku a Hesensku. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na políciu a prokuratúru.



Dvanásť podozrivých vo veku 19-57 rokov spoločne s ďalšími osobami vytvorilo v júli 2019 v meste Bad Segeberg krajne-pravicové zoskupenie Aryan Circle Germany (Árijský kruh Nemecko). Uviedla to prokuratúra v severonemeckom meste Flensburg a polícia spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko.



Cieľom skupiny bolo podľa informácií polície a prokuratúry vykonávanie násilností voči ľuďom, poškodzovanie majetku, ako aj ďalšie ozbrojené zločiny motivované xenofóbiou a nenávisťou voči cudzincom. Žiadne dôkazy o plánovaných útokoch sa však počas utorkových razií nenašli.



Počas policajnej operácie však zaistili veľké množstvo zariadení na ukladanie dát, uviedla hovorkyňa úradu prokuratúry vo Flensburgu. Polícia objavila v príbytkoch členov spomínaného hnutia aj narkotiká a niekoľko predmetov spadajúcich pod nemecký zákon o zbraniach.



Niektoré z obvinených osôb polícia už evidovala aj v minulosti, a to pre porušenie zákona o zbraniach a trestné činy založené na nenávisti voči cudzincom.



Cieľom razií, ktoré naďalej pokračujú, je nájsť dôkazy o tom, že došlo k založeniu zločineckého združenia, ako aj k objasneniu toho, akú úlohu v tom zohrávajú jednotlivé podozrivé osoby.



Belošský rasistický gang Aryan Circle vznikol pôvodne vo väznici v americkom štáte Texas v roku 1985, odkiaľ sa rozšíril do viacerých krajín sveta.