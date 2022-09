Nemecko: Polícia prehľadala jachtu ruského oligarchu Usmanova

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali v utorok jachtu patriacu ruskému oligarchovi Ališerovi Usmanovovi, ktorý je podozrivý z daňových únikov, prania špinavých peňazí a porušovania sankcií EÚ. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP odvolávajúce sa na vyhlásenie frankfurtskej prokuratúry.



Samotná prokuratúra však oligarchu, ktorého jachtu prehľadalo vyše 60 policajtov, nemenovala. Uviedla len, že ide o "69-ročného ruského podnikateľa", ktorý sa už minulý týždeň stal terčom obdobného zásahu.



Reuters aj AFP tak jednoznačne uvádzajú, že ide o Usmanova, ktorému minulý týždeň prehľadali vilu ležiacu pri jazere Tegernsee.



Usmanovovi zástupcovia sa k razii bezprostredne nevyjadrili. V pondelok však vydali vyhlásenie, v ktorom obvinenia voči jeho osobe označili za "nepodložené a hanlivé", pripomína Reuters.



Ališer Usmanov, bývalý predseda Medzinárodnej šermiarskej federácie, má blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Podľa utorňajšieho vyhlásenia nemeckej prokuratúry je podozrivý z toho, že v rokoch 2017-2022 vykonal rozsiahle finančné transakcie v hodnote miliónov eur, aby tak zatajil pôvod prostriedkov pochádzajúcich z trestných činov, najmä daňových únikov.



Utorňajší zásah na jachte sa podľa prokuratúry uskutočnil aj s cieľom vyhovieť v tomto smere žiadosti ministerstva spravodlivosti USA, ktoré nemeckú stranu požiadalo o pomoc v rámci svojho vlastného vyšetrovania tohto podnikateľa.



Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali minulý týždeň dovedna dve Usmanovove nehnuteľnosti v Bavorsku. Tieto zásahy boli súčasťou rozsiahlejších razií, v rámci ktorých prehľadali celkovo až 24 nehnuteľností spájaných s týmto podnikateľom a štyrmi ďalšími ľuďmi.



Utorňajšia razia bola zameraná na Usmanovovú jachtu Dilbar, ktorá je čo sa týka tonáže považovaná za najväčšiu na svete, uvádza agentúra AFP. Toto 155-metrové plavidlo v hodnote zhruba 600 miliónov dolárov, ktoré je pomenované po oligarchovej matke, kotvilo od októbra 2021 v Hamburgu z dôvodu podstupovania bližšie nespresnených opráv. Teraz sa nachádza v prístavnom meste Brémy na severe Nemecka.



Usmanov patrí k najbohatším ľuďom na svete, pričom noviny The Sunday Times ho vlani v tomto smere zaradili na šieste miesto. Časopis Forbes odhadol jeho majetok na 14,6 miliardy dolárov.



Zároveň patrí k desiatkam ruských miliardárov, na ktorých Západ po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uvalil sankcie. Pre svoje väzby na ruský režim má teraz v EÚ zmrazený majetok a do členských krajín eurobloku má zakázané cestovať, uvádza Reuters.



Usmanov by sa mal aktuálne nachádzať v Uzbekistane, uvádza nemecký týždenník Der Spiegel, podľa ktorého informácií je tento podnikateľ obvinený z toho, že sa v Nemecku od roku 2014 dopustil daňových únikov vo výške minimálne 555 miliónov eur.