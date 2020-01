Polícia v Berlíne zastrelila ženu, ktorá svojho muža ohrozovala nožom

Berlín 24. januára (TASR) - Polícia v nemeckej metropole Berlín počas piatkového zásahu z dôvodu domáceho násilia zastrelila ženu, ktorá svojho manžela ohrozovala nožom. Informoval o tom na svojej stránke denník Tagesspiegel s odvolaním sa na justičné zdroje.



K incidentu došlo v berlínskej štvrti Friedrichshain. Polícia bola privolaná do jedného z bytov približne o 04.30 h, ako dôvod bolo uvedené domáce násilie. Keď dvaja jej príslušníci vstúpili do bytu, žena, ktorá bola polícii známa pre predošlé delikty súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, chcela na nich zaútočiť nožom. Keďže na výzvy policajtov, aby nôž odhodila, nereagovala, 28-ročný policajt na ňu vystrelil. Hoci sa ju pokúšali následne oživiť, žena strelnému zraneniu podľahla.



K predchádzajúcemu policajnému zásahu so smrteľnými následkami došlo v Berlíne v roku 2017. Policajti vtedy zastrelili muža s duševnou poruchou, ktorý sa im vyhrážal v jeho byte v mestskej časti Lichtenberg.



Jeden z najznámejších prípadov sa v Berlíne udial v roku 2013, keď policajti zastrelili mladého muža, ktorý stál nahý s nožom v ruke na námestí Alexanderplatz.