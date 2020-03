Polícia vykonala razie v prípade vietnamského pašeráckeho gangu

Berlín 3. marca (TASR) – Nemecká polícia dnes v súvislosti s vyšetrovaním osôb podozrivých z toho, že do Nemecka nelegálne prepašovali viac ako 150 Vietnamcov, vykonala razie na viac než 30 miestach v siedmich spolkových krajinách. Informovala o tom agentúra DPA.



Razie v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi sa konali najmä v nemeckej metropole Berlín, kde príslušníci polície prehľadali byty, salóny krásy a reštaurácie v troch mestských štvrtiach, uviedol hovorca spolkovej polície Axel Bernhardt.



Polícia vyšetruje dovedna 13 osôb - všetci sú vietnamskými občanmi. Zadržaných bolo šesť osôb, dodal podľa agentúry AP hovorca polície.



Na operácii, ktorá sa zamerala aj na "kontaktné body" pašerákov v Sasku, Dolnom Sasku, Hesensku, Porýní-Falcku, Bádensku-Württembersku a Meklenbursku-Predpomoransku, sa podieľalo zhruba 700 príslušníkov polície.



Berlínska prokuratúra vedie vyšetrovanie od júna 2019. Skupina pašerákov do Nemecka cez pozemné trasy previedla najmenej 155 vietnamských občanov. Ako dodala polícia, väčšina z Vietnamcov bola v Berlíne len dočasne, keďže neskôr ich previezli do iných európskych krajín, ako napríklad do Francúzska alebo do Británie.



Mnohí z imigrantov, ktorí prišli do Európy bez dokladov, boli nakoniec nútení zamestnať sa v nechtových štúdiách, reštauráciách či v továrňach so zlými pracovnými podmienkami a nízkou mzdou, aby tak dokázali pašerákom splatiť svoje dlhy, doplnila AP.



Podľa hovorcu polície získali pašeráci za každú osobu prapašovanú do Európy sumu od 5000 do 20.000 dolárov (4500 - 18 000 eur).