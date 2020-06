Mníchovská polícia vykonala v súvislosti so stredajším útokom razie

Mníchov 12. júna (TASR) - Polícia v Mníchove v piatok oznámila, že vykonala razie v piatich domovoch v spojitosti so stredajším útokom gangu, počas ktorého dodávka vrazila do skupiny ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.



"Máme konkrétnych podozrivých a pátrame po nich," povedal hovorca mníchovskej polície Marcus da Gloria Martins.



Útočníkmi boli podľa miestnych médií členovia motocyklového gangu Hells Angels (Pekelní anjeli) a cieľom útoku mal byť 45-ročný muž z konkurenčného gangu.



Mníchovská polícia potvrdila, že vyšetrovanie sa zameriava na prostredie motorkárov a vedie ho oddelenie, ktoré má na starosti organizovaný zločin.



Polícia podľa hovorcu v súvislosti so stredajším útokom zatkla päť osôb, ktoré však už prepustila.



Útočníci podľa DPA 45-ročného muža napadli v stredu večer na ulici. Na pomoc mu prišli dve ďalšie osoby. Vtedy do skupiny ľudí vrazila malá dodávka, z ktorej vystúpilo šesť ľudí. Tí následne pokračovali vo fyzických útokoch na osoby, ktoré zrazili. Tie napadli viacerými zbraňami vrátane nožov.



Pri náraze a následnej bitke utrpeli zranenia traja muži vo veku 42 až 56 rokov, ktorých ošetrili v nemocnici. Útočníkom sa podarilo z miesta činu utiecť.