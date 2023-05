Nemecká polícia podnikla raziu v rámci vyšetrovania aktivistov

Berlín 24. mája (TASR) - Nemecká polícia v stredu v rámci vyšetrovania financovania environmentálnej skupiny Posledná generácia (Last Generation) prehľadala 15 nehnuteľností v siedmich spolkových krajinách. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Mníchovská generálna prokuratúra a bavorská kriminálna polícia začali nehnuteľnosti v štátoch Hesensko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Bavorsko, Šlezvicko-Holštajnsko a mestách Berlín a Hamburg prehľadávať v skorých ranných hodinách. Razie súviseli s viacerými obvineniami z trestných činov proti členom tejto organizácie. Siedmi z nich vo veku 22 – 38 rokov boli obvinení aj z vytvárania či podporovania zločineckých skupín.



Razie sa však uskutočnili najmä v súvislosti s benefičnou kampaňou zameranou na vyzbieranie peňazí na podporu Last Generation, ktorú zorganizovali jej členovia. Podarilo sa im vyzbierať najmenej 1,4 milióna eur.



Prokuratúra zároveň oznámila, že nariadila zablokovanie hlavnej webovej stránky organizácie.



Aktivisti z Last Generation v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát ochromili dopravu počas špičky v nemeckých mestách v snahe vyvinúť tlak na vládu, aby prijala ráznejšie opatrenia proti zmene klímy. Pri protestoch sa zvykli aj prilepiť k vozovke. Niektorí aktivisti sa tiež prilepili k rôznym umeleckým dielam v nemeckých múzeách a galériách.



Zoskupenie žiada, aby Nemecko do roku 2030 prestalo úplne používať fosílne palivá, a aby vláda prijala viacero krátkodobých opatrení vrátane zníženia maximálnej rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu, aby sa znížili emisie z dopravy.