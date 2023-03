V Nemecku vykonali rozsiahle razie proti obchodníkom s ľuďmi

Berlín 15. marca (TASR) — Nemecká polícia v stredu ráno vykonala sériu zásahov proti obchodníkom s ľuďmi. Razie sa konali najmä v Berlíne, ale i v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zásahy vykonalo približne 400 príslušníkov policajného zboru vrátane členov špeciálnej jednotky GSG 9, ktorí prehľadali 20 bytových a administratívnych priestorov. Počas razií bolo zatknutých päť osôb, ďalších 12 podozrivých polícia vyšetruje.



Skupina prevádzačov mala prepašovať do Nemecka najmenej 90 ľudí, hlavne z Turecka a Iraku, ktorí im za cestu zaplatili tisícky eur. Utečenci prileteli z Istanbulu do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva, odkiaľ pokračovali do Nemecka tzv. balkánskou trasou. Polícia niektorých z nich našla v bytoch, ktoré v rámci zásahov prehľadávala.



Nemecké úrady dodali, že prevádzači majú najmä turecké alebo nemecké občianstvo.