V Nemecku zadržali Libanončana podozrivého zo spolupráce s Hizballáhom

Berlín 15. júna (TASR) - V Nemecku zadržali Libanončana podozrivého z príslušnosti k militantnému hnutiu Hizballáh a zo zaobstarávania komponentov pre drony používané pri útokoch na Izrael, oznámila v pondelok prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Podozrivého, ktorý je v súlade s nemeckými pravidlami ochrany osobných údajov identifikovaný ako Fadel Z., zatkli v nedeľu v meste Salzgitter na severe krajiny. Podľa prokuratúry sa v lete 2016 pripojil k libanonskému Hizballáhu a tento rok údajne začal na podnet militantného hnutia obstarávať komponenty na montáž vojenských bezpilotných lietadiel.



"Podľa všetkého sa vyvážali do Libanonu a používali pri teroristických útokoch na Izrael," ozrejmila prokurátora. V pondelok Fadela Z. predviedli pred súd, ktorý nariadil jeho zadržanie až do prípadného vznesenia obvinenia.



Iránom podporované hnutie Hizballáh a Izrael si takmer denne vymieňajú paľbu, a to od vypuknutia vojny v Pásme Gazy 7. októbra 2023.