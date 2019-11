Polícia zadržala Sýrčana podozrivého z plánovania útokov

Berlín 19. novembra (TASR) - Nemecká polícia zadržala v utorok v Berlíne 37-ročného muža zo Sýrie pre podozrenie z plánovania teroristického útoku. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Sýrčan si údajne na internete v islamistickej četovacej skupine zisťoval a vymieňal informácie o výrobe bômb. "Cieľom četových správ bola príprava teroristických útokov," uviedla generálna prokuratúra v Berlíne. Dodala, že polícia počas bytovej prehliadky u tohto muža našla chemikálie a ďalšie materiály potrebné na zhotovenie výbušnín.



"Toto (zariadenie) malo byť odpálené na neznámom mieste v Nemecku v neznámom čase a malo zabiť čo najvyšší počet ľudí," vyjadrila sa prokuratúra.



Minulý utorok zadržala polícia v nemeckom meste Offenbach am Main tri osoby podozrivé z plánovania bombového útoku v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



V Nemecku došlo v posledných rokoch k viacerým džihádistickým útokom, ku ktorým sa prihlásil IS. Najviac obetí si vyžiadal útok v roku 2016, keď 23-ročný občan Tuniska s ukradnutým vozidlom vrazil do ľudí na jednom z berlínskych vianočných trhov. O život vtedy prišlo 12 ľudí.