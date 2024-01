V Sasku zaistili bitcoiny v hodnote dvoch miliárd eur

Berlín 30. januára (TASR) - Dovedna 50.000 bitcoinov zaistila polícia pri vyšetrovaní vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko. Zhabaná kryptomena má podľa aktuálneho kurzu hodnotu zhruba dvoch miliárd eur, oznámil v utorok na tlačovej konferencii hovorca saskej pobočky krajinského kriminálneho úradu (LKA). Podľa tohto úradu ide o dosial najrozsiahlejšiu konfiškáciu svojho druhu v Nemecku, uvádza agentúra DPA.



Vyšetrovanie sa zameriavalo na dvoch podozrivých mužov, jedného vo veku 40 a druhého 37 rokov. Polícia pracuje s predpokladom, že do mája 2013 prevádzkovali tzv. pirátsky portál. Za peniaze, ktoré cez neho získali, si následne údajne nakúpili bitcoiny.



Zhabanú kryptomenu v rámci vyšetrovania odovzdal do tzv. virtuálnej peňaženky nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) jeden z podozrivých, informoval hovorca saského LKA Kay Anders.



Spresnil tiež, že vyšetrovanie viedla generálna prokuratúra v Drážďanoch, saský LKA a vyšetrovatelia z daňového úradu v Lipsku, a to s pomocou BKA, ako aj amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a mníchovskej expertnej IT firma.



Voči podozrivým dosiaľ neboli vznesené nijaké obvinenia. Hovorca prokuratúry v Drážďanoch, Patrick Pintaske, priblížil, že sa tak stane, až keď bude vyšetrovanie ukončené.