V Nemecku zasahovala proti pašerákom migrantov

Berlín 7. novembra (TASR) — Nemecká polícia zasahovala v utorok ráno v troch spolkových krajinách proti pašerákom migrantov. Zadržané boli tri podozrivé osoby, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu Spolkovej polície.



V Berlíne, Brandenbursku a Sasku-Anhaltsku policajti prehľadali 18 bytov a ďalších priestorov. Na záťahu sa zúčastnilo približne 140 príslušníkov Spolkovej polície a 80 policajtov z Brandenburska.



Skupina desiatich mužov vo veku od 20 do 43 rokov podľa polície pašovala migrantov do Nemecka cez tzv. balkánsku trasu. Niektorí pašeráci mali obchodovať aj s drogami. Utečencov prepravovali na korbách dodávok a v autách v neľudských podmienkach.



Vyšetrovanie prípadu prebieha už od apríla. V berlínskej štvrti Lichtenberg zadržali počas utorňajšej razie 30-ročného Sýrčana, ktorý primárne organizoval pašovanie, no v niektorých prípadoch aj sám šoféroval vozidlá s migrantmi. Polícia zatkla aj 20-ročného muža v brandenburskom meste Dallgow-Döberitz a 27-ročného Nemca v Luckenwalde.