Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Zahraničie

MILOVNÍCI HOTOVOSTI: Zlodeji mali v kočíku asi 3000 eur v minciach

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Okrem mincí v kočíku našli ďalšie mince ukryté v detskom oblečení, falošné občianske preukazy, štipľavý sprej a dva skrutkovače.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. februára (TASR) - V Berlíne zadržali zlodejský pár, ktorý v kočíku prevážal približne 3000 eur v minciach. Údajne ich ukradli z hracích automatov, uvádza sa v stredajšom vyhlásení nemeckej polície, píše TASR podľa agentúry DPA.

Policajti v civile v pondelok večer v berlínskej štvrti Marienfelde spozorovali podozrivého muža a ženu s dvoma deťmi. Okrem mincí v kočíku našli ďalšie mince ukryté v detskom oblečení, falošné občianske preukazy, štipľavý sprej a dva skrutkovače.

Podľa prvých informácií je muž hľadaný na základe európskeho zatykača. Polícia o zaistenej sume uviedla, že ide najmenej o 2842 eur. Na zverejnenej fotografii je na stole mnoho desiatok stĺpcov dvoj a jednoeurových mincí.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá