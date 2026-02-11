< sekcia Zahraničie
MILOVNÍCI HOTOVOSTI: Zlodeji mali v kočíku asi 3000 eur v minciach
Okrem mincí v kočíku našli ďalšie mince ukryté v detskom oblečení, falošné občianske preukazy, štipľavý sprej a dva skrutkovače.
Autor TASR
Berlín 11. februára (TASR) - V Berlíne zadržali zlodejský pár, ktorý v kočíku prevážal približne 3000 eur v minciach. Údajne ich ukradli z hracích automatov, uvádza sa v stredajšom vyhlásení nemeckej polície, píše TASR podľa agentúry DPA.
Policajti v civile v pondelok večer v berlínskej štvrti Marienfelde spozorovali podozrivého muža a ženu s dvoma deťmi. Okrem mincí v kočíku našli ďalšie mince ukryté v detskom oblečení, falošné občianske preukazy, štipľavý sprej a dva skrutkovače.
Podľa prvých informácií je muž hľadaný na základe európskeho zatykača. Polícia o zaistenej sume uviedla, že ide najmenej o 2842 eur. Na zverejnenej fotografii je na stole mnoho desiatok stĺpcov dvoj a jednoeurových mincí.
