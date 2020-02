Nemecká strana AfD sa ospravedlnila za kritizované maľovanky

Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Regionálni politici krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa v stredu ospravedlnili za rozdanie maľovaniek pre deti, ktoré obsahovali kresby znevažujúce moslimov a černochov. Politici AfD to nazvali "chybou". Informovala o tom agentúra AFP.



Polícia v západonemeckom meste Krefeld uviedla, že po podaní sťažnosti začala vyšetrovanie voči poslancom AfD v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko pre podozrenie z podnecovania nenávisti.



Maľovanky na verejnosti rozdávali členovia AfD na podujatí v Krefelde. Niektoré stránky sa následne šírili na sociálnych sieťach, čo v krajine vyvolalo rozsiahle pobúrenie.



Na kresbách sú vyobrazení muži so strelnými zbraňami, pričom mávajú tureckými vlajkami. Na ďalších kresbách sú zase vyobrazené ženy v bazéne v odevoch zahaľujúcich celú postavu či černosi s kosťami vo vlasoch, ktorí obťažujú kúpajúce sa ženy.



Poslanci AfD zo Severného Porýnia-Vestfálska najskôr maľovanku obhajovali, označujúc kresby za "satiru", neskôr sa ospravedlnili s tým, že vytlačiť maľovanky v súčasnej podobe a rozdať ich bolo "organizačnou chybou" a že daný projekt zrušili.



Regionálny politik zo stredoľavicej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Thomas Kutschaty tvítoval, že AfD "publikovala rasistickú maľovanku", ktorá patrí do koša.



Jonas Stickelbroeck zo strany Zelených, ktorý kresby zverejnil na Twitteri, pre webovú stránku Bento zase uviedol, že nakreslenými stereotypmi bol šokovaný.



Krajne pravicová a protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), založená v roku 2013, otriasla nemeckou politickou scénou a momentálne je najväčšou opozičnou stranou v spolkovom parlamente.