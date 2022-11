Nemecko ponúka Poľsku pomoc na podporu hliadkovacích letov

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecko ponúka Poľsku svoje stíhačky na pomoc pri vykonávaní hliadkovania nad poľským vzdušným priestorom. V stredu to uviedol hovorca nemeckého ministerstva obrany Christian Thiels, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Deje sa tak po tom, ako v utorok zasiahla raketa poľnohospodársky objekt v poľskej obci Przewodów, ktorá leží šesť kilometrov od ukrajinských hraníc. Pri tomto incidente zahynuli podľa poľského ministerstva zahraničných vecí dvaja ľudia.



"V rámci okamžitej reakcie na incidenty v Poľsku ponúkame Varšave na posilnenie hliadkovania nad poľským vzdušným priestorom nemecké stíhačky Eurofighter," povedal Thiels na tlačovej konferencii. Dodal, že ak si Poľsko takúto pomoc želá, Nemecko je pripravené vyslať stíhačky hneď zajtra.



Podľa jeho slov by stíhačky mohli hliadkovať vo vyhradenej časti poľského vzdušného priestoru, ktorá by bola stanovená po podrobnej konzultácii s Varšavou. Thiels uviedol, že stíhačky by mohli operovať z nemeckých vojenských základní a nie je nutné ich premiestniť do Poľska.



Hovorca dodal, že nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová chce ešte v priebehu stredy hovoriť o tejto záležitosti so šéfom poľského rezortu obrany Mariuszom Blaszczakom.



Belgická ministerka obrany Ludivine Dedonderová uviedla, že podľa predbežne dostupných informácií výbuch v Przewodówe pravdepodobne spôsobili ukrajinské protivzdušné systémy, ktoré boli nasadené na zneškodnenie ruských rakiet.