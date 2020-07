Nemecko ponúkne vracajúcim sa cestujúcim testy na koronavírus

Berlín 24. júla (TASR) - Nemecko bude ponúkať bezplatné testy na koronavírus všetkým cestujúcim vracajúcim sa do krajiny. Je to jedno z nových opatrení schválených v piatok nemeckou vládou. Silnejú totiž obavy z prudkého nárastu prípadov infekcie počas letného dovolenkového cestovania, dodala vysvetlenie tlačová agentúra AFP.



"Ľudia, ktorí sa vracajú do Nemecka z rizikových krajín, by mali byť otestovaní, a ľudia, ktorí sa vracajú z nerizikových krajín, budú mať tiež takúto možnosť," uviedla ministerka zdravotníctva vo vláde spolkovej krajiny Berlín Dilek Kalayciová po tom, čo sa na opatreniach dohodli ministri zdravotníctva všetkých nemeckých spolkových krajín.



Kalayciová spresnila, že testy budú najprv nepovinné a náklady bude vo všetkých prípadoch pokrývať štát.



Nové opatrenia si vyžiadajú zriadenie testovacích centier na letiskách po celej krajine, aby mohli byť pasažieri vracajúci sa z rizikových oblastí otestovaní priamo pri príchode.



Tí, čo test odmietnu alebo budú mať pri prílete pozitívny výsledok, budú musieť ísť do domácej karantény na 14 dní.



Letisko vo Frankfurte nad Mohanom, najväčšie v Nemecku, už ponúka bezplatné testy na koronavírus.



Spomínaná vláda mesta Berlín medzitým oznámila, že testy na letisku plánuje zaviesť od budúceho týždňa.



Pasažieri vracajúci sa z nerizikových krajín nebudú testovaní na letisku, ale test im môže urobiť bezplatne ich miestny úrad verejného zdravotníctva, povedala Kalayciová.



Hlavný nemecký orgán na kontrolu chorôb Inštitút Roberta Kocha (RKI) v súčasnosti pokladá 130 krajín vo svete za "rizikové", výnimky predstavujú napríklad susedia v EÚ a schengenskej zóne.



Nové opatrenia prichádzajú v čase silnejúcich obáv z nárastu prípadov v Nemecku, keďže je letná turistická sezóna. Nemecku sa zatiaľ darí pomerne dobre zvládať krízu s koronavírusom.



Tento týždeň zaznamenalo východonemecké mesto Cottbus svoje prvé prípady infekcie za posledné tri mesiace, keď mala štvorčlenná rodina po návrate v dovolenky na Malorke pozitívne výsledky testov.



Malorka, tradičná obľúbená destinácia nemeckých turistov, nedávno sprísnila protivírusové nariadenia, lebo zistila nárast v počte nakazených.



Spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn opakovane varoval, že nemožno dovoliť, aby sa z Malorky stal "druhý Ischgl". Narážal tým na rakúske lyžiarske stredisko, ktoré sa stalo na začiatku pandémie jedným zo smutne známych ohnísk koronavírusu v Európe.