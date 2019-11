Nemecko posilní kontroly na hraniciach

Berlín 8. novembra (TASR) - Riaditeľstvo nemeckej Spolkovej polície vo štvrtok večer oznámilo, že začalo posilňovať kontroly na nemeckých hraniciach. Informovala o tom agentúra DPA.



"Jednotlivci so zákazom vstupu budú odmietnutí po celej dĺžke nemeckých hraníc," uviedlo riaditeľstvo vo vyhlásení, pričom jeho hovorca pre agentúru povedal, že kontroly budú na všetkých hraničných priechodoch prebiehať náhodne.



Už vo štvrtok sa kontroly uskutočnili na hraničnom priechode pri meste Görlitz v spolkovej krajine Sasko na nemecko-poľských hraniciach.



Toto rozhodnutie privítal aj saský minister vnútra Roland Wöller. "Bezpečnosť sa začína na všetkých hraniciach, nielen na hraniciach s Rakúskom. To bola jedna z našich požiadaviek voči spolkovej vláde," zdôraznil Wöller, podľa ktorého musí vláda vedieť, kto do krajiny prichádza.



"Nikto tomu nerozumie, ak sa raz deportovaný líder kriminálneho klanu po niekoľkých týždňoch vráti (do Nemecka). Preto tí, ktorí nemajú právo prísť do našej krajiny, musia byť odmietnutí ešte na hraniciach," dodal saský politik.



Wöller svojím vyhlásením reagoval na nedávny prípad jedného z lídrov klanu Miri, ktorého ešte v júli deportovali do Libanonu po tom, ako ho odsúdili za drogovú trestnú činnosť. Muž sa však na konci októbra objavil v Brémach na severozápade Nemecka a teraz sa snaží zabrániť svojej opätovnej deportácii za pomoci právnikov. Tento prípad vyvolal v nemeckej spoločnosti pobúrenie.



Klan Miri je kriminálnou skupinou skladajúcou sa z 35 rodín libanonských Kurdov, ktoré prišli do Nemecka ako utečenci ešte v 80. rokoch. Táto kriminálna skupina, ktorá nerešpektuje autoritu nemeckej polície a stále častejšie ohrozuje jej príslušníkov, pôsobí prevažne v spolkovej krajine Dolné Sasko.