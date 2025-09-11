Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko posilní svoje záväzky na hranici Severoatlantickej aliancie

Na snímke príslušníci teritoriálnej obrany stoja pri obytnom dome, ktorého strechu poškodili úlomky jedného z ruských dronov v poľskej obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve vo štvrtok 11. septembra 2025. V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki a ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Foto: TASR/AP

Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu.

Autor TASR
Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecko v reakcii na stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru posilní svoje záväzky na východnej hranici Severoatlantickej aliancie, zintenzívni pomoc Ukrajine a bude na pôde Európskej únie (EÚ) pracovať na rýchlom prijatí 19. balíka sankcií proti Rusku. Vo štvrtok o tom informoval hovorca vlády Stefan Kornelius, píše TASR podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.

„Okrem existujúcich záväzkov v Pobaltí a Poľsku armáda rozšíri a posilní dohľad nad vzdušným priestorom Poľska,“ vyhlásil hovorca vlády. Ministerstvo obrany uviedlo, že v oblasti zdvojnásobí počet nasadených stíhacích lietadiel Eurofighter na štyri a predĺži ich misiu o tri mesiace do konca tohto roka.

Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu. Nad územie členského štátu Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok štyri Severoatlantickej zmluvy.
