< sekcia Zahraničie
Nemecko posilní svoje záväzky na hranici Severoatlantickej aliancie
Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu.
Autor TASR
Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecko v reakcii na stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru posilní svoje záväzky na východnej hranici Severoatlantickej aliancie, zintenzívni pomoc Ukrajine a bude na pôde Európskej únie (EÚ) pracovať na rýchlom prijatí 19. balíka sankcií proti Rusku. Vo štvrtok o tom informoval hovorca vlády Stefan Kornelius, píše TASR podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.
„Okrem existujúcich záväzkov v Pobaltí a Poľsku armáda rozšíri a posilní dohľad nad vzdušným priestorom Poľska,“ vyhlásil hovorca vlády. Ministerstvo obrany uviedlo, že v oblasti zdvojnásobí počet nasadených stíhacích lietadiel Eurofighter na štyri a predĺži ich misiu o tri mesiace do konca tohto roka.
Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu. Nad územie členského štátu Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok štyri Severoatlantickej zmluvy.
„Okrem existujúcich záväzkov v Pobaltí a Poľsku armáda rozšíri a posilní dohľad nad vzdušným priestorom Poľska,“ vyhlásil hovorca vlády. Ministerstvo obrany uviedlo, že v oblasti zdvojnásobí počet nasadených stíhacích lietadiel Eurofighter na štyri a predĺži ich misiu o tri mesiace do konca tohto roka.
Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu. Nad územie členského štátu Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok štyri Severoatlantickej zmluvy.