Nemecko posilní svoju vojenskú prítomnosť v severnom Atlantiku
Nemecké námorníctvo okrem toho nasadí v severnom Atlantiku ďalšiu fregatu s názvom Brandenburg.
Autor TASR
Singapur 24. marca (TASR) - Nemecko zvýši svoju vojenskú prítomnosť v severnom Atlantiku, aby zmiernilo tlak na svojich spojencov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Keďže Británia presunula svoj torpédoborec HMS Dragon do Stredozemného mora, nemecká fregata Sachsen bude nasadená ako vlajková loď stálej námornej skupiny NATO, povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius počas návštevy Singapuru. Spresnil, že o tom už hovoril so svojím britským kolegom Johnom Healeym.
Nemecké námorníctvo okrem toho nasadí v severnom Atlantiku ďalšiu fregatu s názvom Brandenburg. Tento krok je vnímaný ako reakcia na ruské vojenské aktivity v tejto oblasti, aj keď o tom Berlín nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie, pripomenula DPA.
Vzhľadom na vojnu Spojených štátov a Izraela proti Iránu, presunulo Spojené kráľovstvo do východnej časti Stredozemného mora spolu s torpédoborcom HMS Dragon, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany, aj vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom.
O zvýšení vojenskej prítomnosti na Cypre informoval britský premiér Keir Starmer začiatkom marca potom, čo iránsky dron Šáhid zasiahol na tomto ostrove britskú základňu Akrotiri a spôsobil na nej menšie materiálne škody.
Keďže Británia presunula svoj torpédoborec HMS Dragon do Stredozemného mora, nemecká fregata Sachsen bude nasadená ako vlajková loď stálej námornej skupiny NATO, povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius počas návštevy Singapuru. Spresnil, že o tom už hovoril so svojím britským kolegom Johnom Healeym.
Nemecké námorníctvo okrem toho nasadí v severnom Atlantiku ďalšiu fregatu s názvom Brandenburg. Tento krok je vnímaný ako reakcia na ruské vojenské aktivity v tejto oblasti, aj keď o tom Berlín nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie, pripomenula DPA.
Vzhľadom na vojnu Spojených štátov a Izraela proti Iránu, presunulo Spojené kráľovstvo do východnej časti Stredozemného mora spolu s torpédoborcom HMS Dragon, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany, aj vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom.
O zvýšení vojenskej prítomnosti na Cypre informoval britský premiér Keir Starmer začiatkom marca potom, čo iránsky dron Šáhid zasiahol na tomto ostrove britskú základňu Akrotiri a spôsobil na nej menšie materiálne škody.