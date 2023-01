Nemecko poskytne 200 miliónov eur na ochranu Amazonského pralesa

Brazília 31. januára (TASR) - Nemecko poskytne Brazílii približne 200 miliónov eur na ochranu dažďových pralesov tejto juhoamerickej krajiny. Cieľom je okrem ochrany klímy aj zlepšiť situáciu pôvodných obyvateľov v oblasti Amazonského pralesa. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na pondelkové vyjadrenie nemeckého ministerstva životného prostredia.



Na ochranu pralesa a jeho udržateľné využívanie je určených 31 miliónov eur. Ďalších 93 miliónov by sa podľa ministerstva malo použiť na projekty opätovného zalesnenia a 35 miliónov na ochranu pred odlesňovaním v oblastiach, kde žijú pôvodní obyvatelia. Tieto prostriedky boli zmrazené za vlády bývalého prezidenta Jaira Bolsonara (2018 – 2023).



Nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová sa v nedeľu v Brazílii stretla so Soniou Guajajarovou, ktorá vedie organizáciu APIB zastrešujúcu väčšinu domorodých kmeňov Brazílie.



Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz sa v pondelok popoludní miestneho času v hlavnom meste Brazílie stretne so staronovým brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Rokovať majú aj o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a skupinou Mercosur, ktorú tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj.