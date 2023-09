Nemecko poskytne Kyjevu ďalšiu pomoc v hodnote 400 miliónov eur

Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecko poskytne Ukrajine ďalšie vojenskú a humanitárnu pomoc v hodnote 400 miliónov eur. Balíček bude obsahovať muníciu, obrnené vozidlá, ako aj zariadenia na zneškodňovanie mín. Oznámil to v pondelok spolkový minister obrany Boris Pistorius, píše agentúra AFP.



"Munícia je to, čo Ukrajina najviac potrebuje v obrannom boji proti brutálnej agresívnej vojne," uviedol Pistorius deň pred stretnutím ministrov obrany krajín, ktoré poskytujú vojenskú pomoc Kyjevu v boji proti ruskej agresii.



Nemecký minister obrany sa na stretnutí na vojenskej základni Ramstein nezúčastní z dôvodu nakazenia sa koronavírusom.



Berlín v súvislosti s prichádzajúcim zimným obdobím poskytne Kyjevu aj teplé oblečenie a generátory elektriny.



Ako píše agentúra AFP, najnovší balík pomoci nebude obsahovať strely s plochou dráhou letu Taurus, ktoré Ukrajina už dlhšiu dobu žiada, ale Nemecko ich dosiaľ odmietlo poskytnúť.



Pistorius však v piatok avizoval, že nemecká vláda by o dodávke striel mohla rozhodnúť do dvoch týždňov. Rozhodnutie v tejto veci podľa neho nie je jednoduché a je potrebné objasniť množstvo aspektov vrátane politických i vojenských.



Na najnovších rokovaniach na základni Ramstein budú prítomní zástupcovia vyše 50 štátov vrátane USA s cieľom koordinovať podporu pre Ukrajinu, ktorá pokračuje v protiofenzíve proti ruským jednotkám.